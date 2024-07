Inclusione e rispetto | società da premiare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Anthropos, Cluana Boxe, Civitanovese Calcio e Club Vela. Sono queste le quattrosportive civitanovesi selezionate per il riconoscimento che Popsophia e Comune tributeranno durante il festival Rocksophia, per la diffusione di valori etici e la promozione della cultura dello sport e della condivisione. Il festival 2024 infatti è dedicato al tema "Muoversi", e non poteva mancare un momento di condivisione con coloro che da anni, con la loro attività, stanno facendo crescere centinaia di atleti e appassionati delle discipline. "Quest’anno visto il tema di Popsophia legato a Olimpiadi abbiamo volutoallesportive – sottolinea l’assessore allo sport del Comune Claudio Morresi – e abbiamo scelto tra le tante proprio queste, perché offrono un quid in più alla