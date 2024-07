Fano 50 batteristi scatenati per un concerto ' storico' al Lido di Fano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024)(Pesaro e Urbino) 21 luglio 2024 - Sono arrivati da tutta Italia per suonare all'unisono (da soli e in coppia) un unico strumento. Cinquanta batterie hanno animato lo scorso sabato sera fanese con undestinato ad entrare nella storia della città. Una serata che al momento rappresenta la vera novità dell'estate di. Al50 percussionisti, tra professionisti e principianti, hanno suonato insieme 8 brani del repertorio rock che abbracciando Beatles, Queen, Deep Purple, The Doors & Rolling Stones facendo cantare e saltare il pubblico assiepato in piazzale Simonetti, accompagnati da Glaam (Mone-batteria , Tommy-chitarra, Vinz-basso e Andrea-voce chitarra) ei maestri del Museo della Batteria diche ha organizzato questo evento.