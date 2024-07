F1 GP Ungheria Vasseur | Sulla strada giusta vogliamo tornare a podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Il team principal della Ferrari, Frederic, ha commentato i risultati del Gp d’ai microfoni di Sky Sport: “È andata piuttosto bene. Congratulazioni alla McLaren, bel fine settimana. Noi abbiamo avuto una bella lotta con Mercedes e Red Bull. Leclerc è partito bene e aveva un passo forte con le dure. Ha avuto invece un po’ di difficoltà con le medie. Dobbiamo comunque ancora fare un passo in avanti come prestazioni. Siamo a 20 secondi dalla McLaren qui, dove l’anno scorso eravamo a 50 dalla Red Bull. Siamo ancora”. “Stint corto con le hard di Leclerc? Perché se sei fuori con la stessa gomma non riesci a superare. Se copi la strategia di chi hai davanti non hai possibilità. Noi volevamo fare l’undercut, ma Hamilton è rientrato insieme a noi e abbiamo passato solo Verstappen. Volevamo essere aggressivi, non è andata bene del tutto.