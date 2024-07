De Paola | Inter un dubbio su Zielinski Un’altra con quattro colpi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 21 luglio 2024) Con poco più di un mese rimanente alla chiusura della sessione estiva di calciomercato, l’ha già annunciato treufficiali: Josep Martinez, Mehdi Taremi e Piotr. Proprio di quest’ultimo ha parlato il giornalista Paolo Deper Sportitalia.it, esprimendo un. CALCIOMERCATO – Le big italiane si rinforzano e lavorano incessamentemente sul mercato in vista della prossima stagione. L’con tre, senza fretta, considerando lo status di campione d’Italia e il dominio sul campionato dello scorso anno terminato con la vittoria del ventesimo scudetto. E che: due giocatori di famanazionale come Mehdi Taremi e Piotr, più un upgrade per la porta, con il secondo portiere Josep Martinez che andrà a prendere il posto di Emil Audero, vice di Yann Sommer nella stagione da poco conclusasi.