(Di domenica 21 luglio 2024) Roma, 21 luglio 2024 - Alla luce del fatto che l’Unionemira a diventare climaticamente neutrale, con un'economia a emissioni nette di gas serra pari a zero, chee quale ruolo avranno i? Icombustibili liquidi o gassosi derivati dalla biomassa, come piante, animali o rifiuti, che posessere utilizzati come alternative ai combustibili fossili nel trasporto e in altri settori. I, infatti, possvolgere un ruolo particolarmente importante nella decarbonizzazione, offrendo una soluzione a basse emissioni di carbonio per settori difficili da decarbonizzare, come autotrasporti, spedizioni e aviazione.