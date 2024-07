Berrettini trionfa a Gstaad da lunedì sarà numero 50 al mondo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 21 luglio 2024) AGI - Matteoha vinto il titolo nello "Swiss Open", torneo Atp 250 con un montepremi di 579.320 euro che si è concluso sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il 28enne tennista romano, n.82 del ranking e sesto favorito del seeding, vincitore proprio anel 2018 del suo primo titolo Atp (e di nuovo finalista nel 2022, stoppato da Ruud), nella sua terza finale tra le Alpi svizzere ha superato il qualificato francese Quentin Halys, n.192 del ranking mondiale, in due set con il punteggio di 6-3 6-1, maturato in un'ora di gioco. Il match era stato interrotto sul 5-3 per l'azzurro nel primo set a causa della pioggia. Persi tratta del nono titolo in carriera, il secondo stagionale dopo l'Atp 250 di Marrakech, sempre sulla terra battuta. "È incredibile, mi sembra ieri che ho vinto qui ae invece è passato tantissimo.