Battuto il Las Palmas con Cutrone e Strefezza Il Como vince ma sul razzismo ora ha Fifa

(Di domenica 21 luglio 2024) Ilha vinto la sua seconda amichevole prestagionale, per 2 a 1, contro il Las, formazione della Liga, ma il presunto caso dicontro il Wolverhampton è arrivato all’attenzione delle. Molto belli i due gol dei lariani, siglati daal 5’ del secondo tempo, replicato subito al 6’ da. Gli spagnoli erano andati in vantaggio al al 5’ del primo tempo con una rete di testa di Bikoue. C’era attesa per i nuovi acquisti, ma Fabregas ha schierato all’inizio la stessa formazione tipo della scorsa stagione, con il solo Reina al posto di Semper in porta e Belotti in attacco al posto di Gabrielloni. Nonostante i carichi di lavoro, ilha giocato bene ed uscito alla distanza anche con il caldo torrido sui 40 gradi.