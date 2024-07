Atp Gstaad 2024 | Berrettini annienta Halys e conquista il titolo tornerà in top 50

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Matteodomina la finale del torneo ATP 250 dicontro Quentinil secondostagionale. Il tennista azzurro completa la settimana perfetta sulla terra rossa in Svizzera e si laurea campione (per la seconda volta, dopo ilottenuto nel 2018) senza aver perso neppure un set. Senza storia anche l’atto conclusivo del torneo, in cuiè durato cinque game prima di cedere il passo all’avversario e subire un incredibile parziale di 29 punti a 6 dall’interruzione per pioggia (sul 5-3 del primo set in poi). 6-3 6-1 il punteggio finale, maturato in appena 59 minuti di gioco.il nonoin carriera a livello Atp (il secondo deldopo quello di Marrakech, sempre su terra battuta) e si regala il ritorno tra i primi 50 del mondo.