Atalanta trasferimento Miranchuk negli Usa all’ Atlanta United | si apre la settimana decisiva

(Di domenica 21 luglio 2024) Bergamo, 21 luglio 2024 – Lache sidovrebbe essere quellaper ildell’attaccante russo Alekseyalla quasi omonima, compagine della Major League Soccer americana. La franchigia della Georgia avrebbe presentato un’offerta da 11 milioni più 2 di bonus al club bergamasco per il non ancora 29enne attaccante russo, protagonista la scorsa stagione nella cavalcata nerazzurra con 42 presenze con 4 gol e 9 assist. Giocatore di talento, ma di difficile collocazione tattica: il moscovita, con l’innesto di Niccolò Zaniolo e il riscatto definitivo di Charles De Ketelaere, oltre alla permanenza di El Bilal Toure’ lo scorso anno di fatto indisponibile fino a marzo, rischierebbe di non avere spazio in questa stagione nello schieramento offensivo nerazzurro.