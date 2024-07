Traffico Roma del 20-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 20 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità sul Raccordo Anulare rallentamenti con possibili coda in carreggiata interna a partire dalla Tuscolana fino all’uscita per la via Pontina sulla stessa Pontina e rallentamenti dal raccordo fino al bivio di Castelno Trigoria in direzione quindi di Latina qualche problema nell’estrema periferia Sud per un incidente sulla via Ardeatina Attenzione ci sono code tra via della Falcognana e via di Porta medaglia a Trastevere la festa de’ Noantri a partire dalle 17:30 La Tradizionale processione per le strade dello storico Rioneno fino alle ore 22 previste deviazioni anche per le linee bus A proposito di trasporto pubblico vi ricordiamo che sulla metro alla stazione Spagna è chiusa per lavori di ristrutturazione e lo sarà fino al 3 di ottobre Per cui treni vi transitano senza fermare da lunedì Pro Per ...