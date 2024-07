Tessmann i capricci di mercato si pagano! Samardzic ne sa qualcosa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 20 luglio 2024) A forza di tirare troppo la corda, questa si rompe. È un insegnamento che Tannere il suo entourage potrebbero pagare a caro prezzo, proprio come era successo a Lazarla passata stagione. FINE – L’Inter ha deciso di interrompere definitivamente e trattative per l’acquisto del talentuoso centrocampista del Venezia, mettendo fine a un’operazione che si era complicata a causa delle richieste eccessive. Un anno fa,aveva addirittura effettuato le visite mediche con l’Inter, ma l’affare era saltato all’ultimo momento per problemi legati alle commissioni. Una situazione che sembra ripetersi con. Oltre alle difficoltà legate alle commissioni, la trattativa è stata complicata anche dalle divergenze sulla futura destinazione in prestito del giocatore dopo l’eventuale acquisto a titolo definitivo da parte dell’Inter.