Tassiamo chi lucra sulle dipendenze per finanziare le cure

(Di sabato 20 luglio 2024) di Claudio Trevisan È risaputo che le sigarette, l’alcol, la droga e il gioco d’azzardo possano causare problemi fisici/psicologici/sociali ma nonostante i noti pericoli tantissimi italiani non riescono ad evitarli e troppi poi (per molteplici ragioni incluso una complessa interazione tra fattori genetici e ambientali) ne diventano dipendenti. Lerappresentano un onere economico significativo per il sistema sanitario italiano, le forze dell’ordine e la giustizia penale, i servizi sociali e l’economia in generale. Quali sono i dati economici/statistici più significativi? I ricavi annuali che ho potuto rintracciare sono: – €111 miliardi-gioco d’azzardo legale – €24 miliardi-bevande alcoliche (vino, birra etc.) – €14 miliardi-sigarette.