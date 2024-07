Morto dopo lo schianto Svolta l’autopsia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) E’ deceduto Luciano Donati, 78 anni, pesarese, che era in sella al suo scooter martedì scorso quando nel pomeriggio ha tamponato (foto) un altro scooter sulla Statale, all’altezza dell’incrocio di viale della Vittoria con via Leonardo da Vinci, tra il centro e la zona mare. L’uomo, che è deceduto il giorno successivo, mercoledì, era rimasto gravemente ferito ma poi non è riuscito a sopravvivere a causa della gravità delle lesioni. Nei giorni scorsi si èanche, per carcere di capire meglio i motivi del decesso. Non si esclude infatti che a causare l’incidente sia stato un malore dell’uomo che abbia causato a sua volta la perdita del controllo del suo scooter. I rilievi sull’incidente sono stati svolti dalla polizia locale di Pesaro.