Lo sport locomotiva del turismo | Diventeremo la capitale italiana

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 20 luglio 2024) La riviera corre, e non è un modo di dire. Stando all’indagine del Sole 24 ore è loil traino della Riviera in termini di presenze e indotto. Sono i grandi eventi che fungono da richiamo nazionale e mondiale a cui aggiungere le tante iniziative ed eventi anche di carattere nazionale che finiscono per riempire le camere d’hotel. Un effetto che da queste parti è ben noto e viene perseguito da tanto tempo. Ma i risultati andrebbero ben oltre quella destagionalizzazione a cui sono stati limitati nella vulgata turistica, gli eventiivi.sempre, dodici mesi l’anno. "Nell’anno dell’arrivo senza precedenti del Tour de France - premete il sindaco Jamil Sadegholvaad - che ha messo Rimini al centro dei riflettori di tutto il mondo, dal più autorevole quotidiano economico d’Italia arriva l’ennesima attestazione del valore delloper il nostro territorio.