Juventus De Sciglio sbotta | il post velenoso dello juventino | FOTO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 20 luglio 2024) Mattia Denon le manda a dire dopo le ultime vicende in casa. Il calciatore non rientra più nel piani del club bianconero e del tecnico Thiago Motta e non è stato convocato per il ritiro. Le ultime notizie sui problemi fisici hanno mancato il calciatore su tutte le furie. “Nelle ultime ore ho sentito inesattezze sul mio conto. Voglio precisare che sto bene e non ho nessun problema fisico, a differenza di quanto detto da alcune testate giornalistiche. La mia non convocazione è stata puramente una scelta della società”.