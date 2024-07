GF Mediaset strappa alla Rai la star di Mare Fuori | Sarà una grande edizione

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 20 luglio 2024) Tra pochi mesi il GF riaprirà ufficialmente i battenti eè riuscita areRai ladi: di chi si tratta. A settembre, come confermato dai nuovi palinsesti, ripartirà una nuovadel reality show più amato e seguito di sempre, ilFratello. Anche quest’anno il padrone di casa Alfonso Signorini ci terrà compagnia con gli inquilini della casa più spiata d’Italia per diversi mesi, facendoci appassionare con le loro storie. GF,Rai ladi(Fonte: Facebook @Fratello – Cityrumors.it)Unanovità di quest’announ cambio di regolamento. Di fatto, come svelato dall’esperta di tv e gossip Deianira Marzano, Signorini potrà richiatra i concorrenti anche dei personaggi che in passato hanno già partecipato al programma.