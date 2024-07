Due operai cadono dall’impalcatura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 20 luglio 2024) Ancora un infortunio sul lavoro nel Milanese. A Milano 2, in un cantiere edile, ieri pomeriggio poco dopo le 14 duesono rimasti vittime di un infortunio. Inizialmente l’allarme era stato lanciato in codice rosso. Sul posto, in via Olgia Vecchia, a pochi passi dall’ospedale San Raffaele, sono intervenute nel giro di pochi minuti due ambulanze e un’automedica. Uno degli, un ragazzo di 26 anni, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del nosocomio cittadino . L’altroo ferito, un 46enne, è stato invece medicato sul posto. Per accertare le cause dell’infortunio - pare la caduta da un’impalcatura - sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Segrate. Per consentire le operazioni di soccorso la strada è stata temporaneamente interdetta a traffico locale. M.S.