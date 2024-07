Crolla un ponte dopo le piogge torrenziali in Cina 11 morti e 30 dispersi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 20 luglio 2024) Il crollo di unnel nord dellaha ucciso 11 persone, ha riferito sabato l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, mentre parti del Paese sono colpite da. Ildell'autostrada èto intorno alle 20:40 ora locale "a causa di un improvviso acquazzone e inondazioni improvvise" a Shangluo, nella provincia dello Shaanxi, ha detto Xinhua. Shangluo si trova a circa 900 chilometri a sud-ovest di Pechino, in linea d'aria. Nel crollo parziale delcirca 30 persone risultano disperse, secondo la televisione di stato CCTV. Ildell'autostrada, che attraversa un fiume, èto venerdì sera a circa 900 chilometri a sud-ovest di Pechino, in linea d'aria. "Quasi venti veicoli e più di 30 persone" erano disperse sabato, ha detto la CCTV.