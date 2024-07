Caos alla farmacia dell’ospedale Non si apre la porta d’ingresso Un’ora e mezzo di fila sotto il sole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Ogni giorno un’odissea per chi si appresta a ritirare un farmacodi continuitàSan Donato di Arezzo. Code interminabili e disagi continui. Ieri mattina, l’ennesimo. All’orario di apertura, che nel periodo estivo è alle nove di mattina, le persone già affollano l’entrata, con l’obiettivo di evitare il caldo afoso delle ore più tarde ma, incredibilmente, dall’interno gli operatori non riescono ad aprire il cancello che sbarra l’ingresso principale: è bloccato e la chiave non gira. Nessuno sa spiegarsi il motivo dato che, la sera prima, è stato regolarmente chiuso con la stessa chiave. Il cancello, montato solo qualche giorno prima, ha sempre funzionato e per giorni è stato aperto e chiuso senza problemi. Mistero. Iniziano i lamenti dei presenti: "Basta, non se ne può più", "Ogni giorno ne accade una diversa".