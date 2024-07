Boxe Jake Paul vs Mike Perry stanotte in tv | programma orario e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024)torna sul ring e sfidain un evento diche di fatto sostituisce quello che originariamente previsto conTyson (rinviato in autunno). La main card si svolgerà nella notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio a partire dalle 03:00, mentre i prelims inizieranno alle 01:00. Dopo le solite schermaglie verbali e l’intenso faccia a faccia alla cerimonia del peso, è tempo di passare la parola al ring e ai guantoni:si sfideranno in un incontro di otto round all’Amalie Arena di Tampa, in Florida. Nella card principale presente anche una delle pugili più famose dellafemminile: si tratta di Amanda Serrano che affronterà Stevie Morgan. Sarà possibile seguire l’intero evento su Dazn in pay per view al prezzo di 19.99 euro. DATA: Notte tra sabato 20 e domenica 21 luglio: Dalle 03:00 TV e: Dazn in pay per view MAIN CARDvs.