Bloccati al quarto piano per un incendio il salvataggio spettacolare dei vigili del fuoco

(Di sabato 20 luglio 2024) Macerata, 20 luglio 2024 – Bloccate alper un, tre persone sono state portate in salvo con un cestello in viale Indipendenza a Macerata. L’è scoppiato nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento: la proprietaria, che in quel momento era sola in casa, prima si è rifugiata nell’appartamento dei vicini per poi dare l’allarme. Subito sono arrivati idel, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme. Ma, nel frattempo, la donna che aveva lanciato l’allarme e gli inquilini dell’appartamento in cui si era rifugiata sono rimastiall’interno a causa del fumo. Poiché non era possibile scendere dalle scale, idelhanno effettuato un, caricando le tre persone dal balcone alsu un cestello e portandole in salvo in strada.