Blitz a Pomigliano d’Arco | Gibbotto antiproiettile pistola e droga quattro arresti

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024): i Carabinieri hanno sorpreso gli indagati all’interno di un box, non hanno opposto alcuna resistenzada parte dei Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna adove sono finite in manette benpersone, tutti giovani e del posto già noti alle forze dell’ordine. Si tratta di H.R classe 2004, M. A. classe 2004, E. D. classe 2005 e C. R. classe, 2001 tutti eresidenti a Pimigliano. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. I Carabinieri sono intervenuti in un box a via Ercole Cantone e lì hanno sorpreso icon le mani nel sacco. Rinvenuti e sequestrati trentacinque dosi di hashish per un peso complessivo di 70 grammi, un bilancino di precisione, un coltello a serramanico e del denaro.