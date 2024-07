Tajani | Elezione di Von der Leyen è un segnale di stabilità

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 19 luglio 2024) ROMA – “Non commento il voto degli altri ma quello di Forza Italia. Abbiamo sempre detto che avremo sostenuto Von der, l’abbiamo ascoltata e sono state accolte anche proposte di Forza Italia. Noi eravamo preoccupati della stabilita’ delle istituzioni, l’di Mtesola e Von dere’ unchiaro che diamo. Un fallimento per le istituzioni comunitarie in questo momento sarebbe stato un evento preoccupante. L’Italia chiedera’ un portafoglio di rilievo e una vicepresidenza. Ogni voto nelle istituzioni comunitarie corrisponde a una maggioranza. Non bisogna ragionare come in Italia. I conservatori hanno eletto i loro vicepresidenti. L’essere parte di famiglie diverse non avra’ alcuna ripercussione sul Governo”. E’ quanto ha dichiarato il Ministro degli Affari Esteri, Antonio, a margine dell’assemblea nazionale di Coldiretti a Roma.