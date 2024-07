Strategie di preparazione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Un piccolo centro sportivo dotato di due campi da calcio dal manto erboso perfetto, nella splendida cornice della Valle Isarco. Per nove giorni questa sarà la sede del ritiro dell’Empoli a Naz-Sciaves in Alto Adige, mentre la squadra di D’Aversa soggiornerà nella vicina Bressanone. Gli azzurri hanno raggiunto ieri in treno la località spesso scelta per il proprio ritiro estivo dalle squadre di calcio e sede dell’Alpen Flair Festival, uno dei più importanti appuntamenti nazionali per gli appassionati di musica hard rock ed heavy metal che ogni anno a fine giugno porta nel sud Tirolo migliaia di persone, soprattutto tedeschi. Ieri pomeriggio il primo allenamento lontano da Empoli con Caputo e compagni che hanno continuato ad alzare i ritmi e l’intensità del lavoro, tanto nella parte atletica quanto in quella più prettamente tattica.