Senso unico alla Pietra

(Di venerdì 19 luglio 2024) A causa del cedimento che si è verificato nei pressi dell’incrocio che portadi Bismantova, sulla strada provinciale 108 di Castelnovo Monti, segnalato dProvincia, è stato limitato il transito aalternato. Il cedimento si è verificato in corrispondenza di un attraversamento stradale, e ha interessato parte della carreggiata. Per consentire il transito in sicurezza è stato necessario istituire unalternato regolato da impianto semaforico, con la limitazione della velocità a 30 km/h. s.b.