Sanremo si arrende | il Festival di Conti posticipato di una settimana

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 19 luglio 2024) Non c’è storia. Il calcio batte. Perché adesso è ufficiale: ilcon al timone nelle prossine due edizioni di nuovo Carlosaràdi una. La kermesse canora si svolgerà dall’11 al 15 febbraio e, così come di consueto, sarà tramessa in diretta su Rai1. “Abbiamo deciso di spostare unain avanti ilin accordo con il comune die questo è dovuto come sapete bene a un’improvvida decisione della Lega Calcio di mettere lo sport più amato, con i quarti di Coppa Italia in chiaro su Mediaset, in contrapposizione al”, ha spiegato l’Ad Rai Roberto Sergio in conferenza stampa a Napoli.