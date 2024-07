Sanda 1 – Chi ha paura di Santa Claus

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 19 luglio 2024) In un mondo senza stagioni, senza feste, senza Natale forse solopuò riuscire ad aiutare i bambini sperduti e inascoltati dagli adulti. Lo scopriremo in, il nuovo manga di Paru Itagaki, la celebre mangaka di Beastars che si addentra in una storia distopica riprendendo la figura di Babbo Natale. In che modo? Continuate a leggerci per scoprirlo!1 con cartolina omaggio – Paru Itagaki; Planet Mangais coming to town Shiori Fuyumura ultimamente ha un’ossessione per il suo compagno di classeKazushige. Il ragazzo però non comprende cosa prova la ragazza: si tratta di odio, di amore o di un altro strano sentimento? In realtà Shiori ha scoperto il segreto di, ossia che nelle sue vene scorre il sangue di. Siamo in un futuro non molto lontano dal nostro, dove non esistono le stagioni e sono scomparse le feste, come il Natale.