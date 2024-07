Percorso tra i più belli d’Europa sarà battaglia tra 151 piloti in gara

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Al via la tradizionale cronoscalata Sarnano-Sassotetto, quest’anno pronta ad accogliere la 33ª edizione del Trofeo Lodovico Scarfiotti e la 16ª edizione del Trofeo Storico L. Scarfiotti. L’evento, patrocinato dal Comune di Sarnano, dalla Provincia e dalla Regione e in collaborazione con il Coni Marche e gli enti locali, accoglierà nel fine settimana ie le loro auto storiche e moderne. Oggi le verifiche sportive e tecniche di routine, domani alle 8.30 primo e secondo turno di prove ufficiali del Trofeo Scarfiotti e alle 10.30 le prove ufficiali dei partecipanti al Trofeo Storico. Dopodomani, dalle 9, le gare seguite dalle premiazioni in zona arrivo Sassotetto per le auto moderne e in piazza Perfetti per le storiche. "Queste gare sono la punta di diamante di attività che si svolgono tutto l’anno – afferma Enrico Ruffini, presidente dell’Automobile Club Macerata –.