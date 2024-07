Parigi 2024 volley | Degradi ko Velasco convoca Omoruyi al suo posto

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) C'è una modifica nella rosa della Nazionale femminile di pallavolo pronta a partire per i Giochi Olimpici di. Al posot dell'infortunata Alice, il CT Julioha scelto la schiacciatrice Loveth. Tre volte campionessa d'Europa con l'Italia a livello giovanile (under 16, under 19 ed under 21) e una volta sul tetto del mondo (under 20), per la ventunenne che milita nel Chieri sarà la prima Olimpiade in carriera. Questo l'elenco completo dellete da:Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro;Schiacciatrici: Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla, Loveth;Centrali: Marina Lubian, Anna Danesi, Sarah Fahr;Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova;libero: Monica De Gennaro;tredicesima: Ilaria Spirito (libero).