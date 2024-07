Palinsesti Rai 2024-2025 | tutti i programmi del day time di Rai1

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di venerdì 19 luglio 2024) A settembre al via la nuova stagione televisiva della RAI. Durante la presentazione deiRaisono stati svelati e annunciatidel daydella prima rete di Viale Mazzini. Ecco tutte le novità.Rai, il daydi Raiuno è nel segno della continuità Nessuna grande novità nel daydi. In occasione della presentazione ufficiale deiRai, tenutasi a Napoli, sono stati annunciatidayche faranno compagnia ai telespettatori durante l’autunno – inverno. Tante conferme in palinsesto: a cominciare da Antonella Clerici con “E’ sempre mezzogiorno”, la zia Mara Venier alla guida di “Domenica In”, ma anche di un nuovo programma.