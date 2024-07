Ossessionato dal gioco d’azzardo Minaccia e aggredisce la madre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA Lo nascondeva agli altri, all’inizio, fino a negarlo a se stesso. Non c’era ’patologia’ nel suo comportamento, sosteneva. In quelcompulsivo alle slot machine oppure al cellulare, senza rendersi conto del danno economico. E quando magari, in famiglia, gli veniva fatto notare che non riusciva a controllarsi scattava la rabbia. Era affetto da ludopatia, una dipendenza daldalla quale non riusciva proprio a staccarsi, che l’ha portato ad esagerare con sua. Arla persino di morte. Questa la storia di un senese, persona colta ed educata, un lavoro regolare. Che si trova adesso indagato per aver aggredito appunto la donna: lesioni e minacce le accuse. Ieri c’era l’udienza davanti al gup Sonia Caravelli ma l’uomo non era in aula. Il suo avvocato Filomena Chimenti ha chiesto ed ottenuto il rinvio perché intende chiedere un rito alternativo.