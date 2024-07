L’esperto di cybersecurity | Microsoft down? Come risolvere il problema Ci saranno danni per giorni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Milano, 19 luglio 2024 – Il rilascio di un aggiornamento rilasciato dalla società di antivirus e sistemi di protezione per software Crowdstrike ha “mandato in pala” i computer e i sistemi informatici diWindows bloccando aeroporti, ospedali, ferrovie, banche e negozi di mezzo mondo. Per capire cose sia successo erimediare a questoabbiamo interpellato un esperto di, Filadelfio Emanuele chief information security officer (CISO) di Elmec Informatica e Responsabile CybergON. PAOLO BARBUTO all rights reserved Cosa è successo? "Innanzitutto cominciamo col dire che non è uncausato da”. E da chi? "Da Crowdstrike, una società che si occupa di proteggere i computer dai virus e dai cyberattacchi. Una società che non opera generalmente con i privati (cioè non viene installato sui nostri pc di casa ndr) ma con le aziende”.