Le case del Pio Albergo Trivulzio affittate a prezzi stracciati a Milano

(Di venerdì 19 luglio 2024) 19 mila euro di canone annuo pagati dal presidente dell’Inter Beppe Marotta per 120 metri quadri nel cuore di Brera. Anche se secondo l’agenzia delle Entrate il canone dovrebbe essere prossimo ai 42 mila euro. Mentre il presidente provinciale dei piccoli proprietari Pier Filippo Giuggioli paga 32.500 euro annui per oltre 200 metri quadri. La denuncia è arrivata dal commissario straordinario Paolo Tronca durante un’audizione in consiglio regionale. Nella quale ha spiegato il progetto di affidare il patrimonio immobiliare alla società pubblica Invimit: «Ribadisco la mia ferma disponibilità ad affrontare tutte le esigenze, ma non posso accettare altre cose paradossali, che mi sono balzate agli occhi subito e che continuano a venire fuori».