La montagna incantata di Thomas Mann rivive sulla Futa | le date degli spettacoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Bologna, 19 luglio 2024 – La celebre opera dello scrittore tedescoprenderà vita dal 26 luglio al 18 agosto nella suggestiva cornice del sacrario militare germanico del passo della, al confine tra l’Emilia e la Toscana. Dopo la riproposizione della prima e seconda parte dello spettacolo presso l’Ala monumentale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, la compagnia di Archiviozeta fa ritorno sull’appennino per l’ultimo atto. Lo spettacolo La compagine dei giovani attori è guidata da Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti che sono impegnati in un’impresa non facile: mettere in scena in maniera coerente l’opera “mostro” di, uno dei più importanti romanzi del Novecento europeo, nell’anno del centenario della sua pubblicazione.