I 12 migliori vini rosati dell' Etna scelti dal Gambero Rosso

(Di venerdì 19 luglio 2024) La Docha visto nel giro di poco tempo una rapida espansione. Il successo deide “a Muntagna” è stata trainata dai rossi a base di nerello mascalese e nerello cappuccio, ma in tempi più recenti ha visto un sorpasso da parte dei bianchi a base di grillo e catarratto. La versione rosata rappresenta una terza via che sta lentamente trovando sempre più consensi. Nonostante siano ancora pochi i produttori che si dedicano a questa tipologia, si trovano ottime interpretazioni del nerello mascalese e cappuccioficati in rosa.freschi, minerali, equilibrati, giocati sulla piacevolezza di piccoli frutti rossi e note floreali. Una piccola perla da tenere sott’occhio e aggiungere alla lista deida stappare quest'estate.