GTWC Europe Mercedes detta il ritmo nelle Pre-Qualifying

(Di venerdì 19 luglio 2024)risponde a Porsche e firma il giro velocePre-del Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il tirolese Lucas Auer ha fatto la differenza con la riconoscibile AMG GT3 n. 48 di Winward Racing Team MANN-FILTER. Il protagonista del DTM ha fatto la differenza precedendo il tedesco Luca Engstler (LIQUI MOLY Team Engstler by OneGroup Lamborghini n. 6), il migliore con margine della specifica classifica riservata alla Gold Cup. La BMW M4 GT3 n. 32 Team WRT e la Ferrari 296 GT3 n. 69 Emil Frey Racing inseguono nell’ordine, rispettivamente con Dries Vanthoor ed il nostro Giacomo Altoé che torna in GT3 dopo aver corsoultime settimane anche nel Ferrari Challenge. Domani un’intensa giornata attende i protagonisti del più importante campionato continentale riservato alle GT. Alle 9.