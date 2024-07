Genoa Zangrillo | I miei rapporti con Marotta sono straordinari

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Nessun attrito su nessun punto. Fiducia sul fatto che la serie A possa avere piu rilevanza in Consiglio federale? Senza alterare gli equilibri ma nel rispetto di quella che è la realtà, la rappresentanza deve essere coerente con il valore intrinseco della serie A, che è il driver del calcio italiano assieme alla serie B”. Lo ha detto il presidente del, Alberto, dopo l’Assemblea odierna della Lega Serie A: “Icon, è un professionista che ne sa di calcio più di me. Ho detto che Albert deve sognare ma può continuare a farlo anche a Genova, l’auspicio è che continui a farlo con noi. Non c’è alcun tipo di problema, al di là del mercato che non sarà deciso da me. Come ha detto anche Gilardino, l’impressione è che Albert possa restare in Liguria”.: “Icon” SportFace.