‘Chicago Med’ un personaggio ha dato l’addio alla serie

(Di venerdì 19 luglio 2024)è unatv statunitense, trasmessa a partire dal 17 novembre 2015 sulla NBC. Creata da Dick Wolf e Matt Olmstead, è uno spin-off di “Chicago Fire” e racconta la vita dei medici e degli infermieri del pronto soccorso (ED) del Gaffney Chicago Medical Center. Uomini e donne pronti a lavorare senza sosta per salvare vite di pazienti mentre anche la loro sfera personale e privata si trova, a volte, a dura prova. Nei giorni scorsi, latv è stata rinnovata per una decima stagione che andrà in onda, in America, a partire dal 25 settembre 2024. Ecco qualche interessante anticipazione (e un probabile addio). Chicago Med, le anticipazioni sulla nuovae chi potrebbe non tornare Partiamo dnotizia che circola nell’ambiente di “Chicago Med”. Nella decima stagione dellatv potrebbe non tornare più Dominic Rains.