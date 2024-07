Apparizioni della Madonna due casi riconosciuti in Italia | ecco dove si è manifestata

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Allo Scoglio ci vanno da tanto tempo, i pellegrini. E non si tratta di un posto ricco di attrattive, non ci sono il mare e gli sconfinati orizzonti, né suggestive e artistiche chiese a segnare la presenza del Divino.Lo Scoglio è un masso, in origine coperto da sterpi e rovi, conficcato nel terreno nella riarsa campagna calabrese, fuori dal paese di Placanica (Reggio Calabria), un dedalo di viuzze e resti di chiese, antichi conventi, vecchi palazzi, quel che è stato risparmiato da terremoti. In questa campagna si incrociavano contadini che tornavano a casa dopo una dura giornata di lavoro e proprio qui Cosimo Fragomeni, un ragazzino povero e avvezzo al lavoro nei campi fin dall'infanzia, racconta di aver visto la Vergine, tra l'11 e il 14 maggio del 1968 e accolto i suoi messaggi.