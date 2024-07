Vis La Ternana si defila Zoia resta Per ora

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Larinuncia a Riccardo. La notizia, sarcasticamente commentata sui social dai tifosi rossoverdi, con affermazioni del genere "Bambole non c’è una lira", arriva dall’Umbria e non sorprende. Il giocatore era un pallino del diesse Capozucca, che aveva concordato col dt vissino Menga i dettagli dell’operazione. Saltato nei giorni scorsi Capozucca, in coincidenza con la presentazione delle nuove divise e della campagna abbonamenti (ieri laha ufficializzato il nuovo diesse Mammarella), tutto è stato rimesso in discussione. Adesso da Terni si apprende che le Fere avrebbero trovato l’operazione troppo onerosa, di qui la rinuncia. Tanto che la società rossoverde si sta già orientando su nuovi profili.