Superman | in preparazione le riprese al Cincinnati Union Terminal

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 18 luglio 2024): inlealLedel reboot didi James Gunn si sono concluse da poco in quel di Cleveland e ora le troupe si stanno preparando per iniziare lenello storico edificio dell’. Quando si è saputo che ledel film si sarebbero svolte a, i fan hanno subito ipotizzato che questo edificio avrebbe avuto un qualche ruolo nella trama, in quanto è stato l’ispirazione per il quartier generale della Justice League nei fumetti. L’sarà effettivamente il doppio della Hall of Justice nel film? Non lo sappiamo con certezza, ma con l’Uomo d’Acciaio che unisce le forze con molti altri eroi, c’è sempre la possibilità che si formi una prima incarnazione della Justice League (o della Justice League International). Finora, l’unico attore avvistato sul set è Edi Gathegi (Mr.