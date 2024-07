Summit di mercato Conte-De Laurentiis | Lindstrom e altri quattro azzurri in bilico

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ieri è andato in scena un vertice ditrae Dedove si è parlato anche degliche potrebbe lasciare il Napoli. NOTIZIENAPOLI. Nel corso del ritiro estivo del Napoli a Dimaro, ieri è andato in scena un incontro tra il tecnico Antonioe il presidente Aurelio De, focalizzato sulestivo del club partenopeo. Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, tra cui l’edizione odierna di Repubblica, ilavrebbe visto analizzati diversi aspetti strategici della squadra partenopea. Ecco quanto si legge: “Ieri Antonioha concesso il primo pomeriggio libero alla squadra da quando è cominciato il ritiro di Dimaro 2024 e il mister ne avrebbe approfittato per incontrare il presidente Aurelio Dee fare il punto sul”.