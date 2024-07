Sessant’anni e non sentirli Una mostra per La Macina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Concerti, laboratori, un documentario e soprattutto unache raccoglie quasidi attività: tutto per celebrare Lae il suo fondatore e leader Gastone Pietrucci. Una lunga storia, quella raccontata in una, dal titolo "Stanotte mi sognai – I canti de La", che rappresenta un’occasione non solo per restituire ma anche per continuare a proporre il ricchissimo patrimonio della tradizione e della cultura orale marchigiana del gruppo di ricerca e canto popolare. "Il nostro lavoro su La, dal documentario con intervista a Gastone e ad alcuni dei suoi collaboratori storici, fino alla, che sarà inaugurata giovedì prossimo alle 12 al museo stupor mundi di piazza Federico II – spiegano Andrea Antolini e Alessandro Tarabelli di Linea B - inizia dall’incontro con l’attore Filippo Paolasini, amico e collaboratore di Pietrucci.