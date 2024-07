Rimane chiuso per 42 ore dentro l’ascensore di un ospedale | Pensavo di morire ho gridato e provato ad aprire le porte

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Un incubo durato 42 ore: è quello che ha vissuto Ravindran Nair, 59enne indiano, rimasto intrappolato per quasi due giorni in un ascensore del Government Medical College di Trivandrum, capitale dello stato del Kerala. Tutto è iniziato sabato 13 luglio: Nair è entrato nelper andare da un medico, ma è rimasto bloccato tra il primo e il secondo piano. I suoi familiari, inizialmente convinti che fosse al lavoro, hanno denunciato la sua scomparsa alla polizia solo dopo essersi preoccupati per la sua assenza prolungata. Nair ha raccontato alla Bbc di aver tentato invano di chiamare il numero di emergenza e la moglie, che lavora nello stesso. “Ho iniziato a farmi prendere dal panico e ho iniziato a bussare alledelper attirare l’attenzione ma nessuno mi sentiva.