Piango per il mio amico Joe persona vera

(Di giovedì 18 luglio 2024) La notizia della morte di Joe Bryant, a causa dei postumi di un grave ictus ha comprensibilmente avuto una vasta eco anche a Reggio, dove il popolare "Jellybean" aveva giocato tra il 1989 e il 1991, segnando 1472 punti in 69 partite e portandosi al seguito la famiglia e, in particolare, il figlio Kobe. Il quale, proprio nella nostra città, acquisì quei fondamentali del basket che molto lo aiutarono a diventare uno dei giocatori più forti di ogni epoca. Un nucleo familiare già segnato dalla tragedia, in particolare dopo la prematura scomparsa proprio di Kobe Bryant e della figlia Gianna, avvenuta nel 2020 a seguito di un incidente in elicottero. Il decesso di Joe Bryant ha quindi suscitato tantissime reazioni affidate, come avviene di questi tempi, al mondo dei social.