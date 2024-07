Pete Dunne ci riprova

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 18 luglio 2024) Le carriere dei wrestler possono essere sottoposte a bruschi cambiamenti. I piani a medio-lungo termine possono andare a rotoli per le più svariate ragione, tra cui anche gli infortuni. Questo può essere ancora più stroncante nei tag-team, dato che se uno dei due atleti si ferma ai box l’altro rimane da solo. E allora che fare? Pensando a casi recenti, con i Pretty Deadly hanno puntato sui segmenti comici coinvolgendo entrambi, per mostrare la riabilitazione di Elton Prince in chiave ironica permettendo loro di continuare ad apparire durante le puntate. C’è stato anche il caso dei Vikings Raiders, in cui Ivar dopo l’infortunio di Erik è stato impegnato in uno stint in singolo abbastanza decoroso. La sua parabola l’ha portato poi a NXT finendo purtroppo per infortunarsi anche lui. E ora arriviamo al caso più recente, i New Catch Republic.