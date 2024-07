Parigi 2024 Malagò | Tamberi carico nessuna preoccupazione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) “Ho parlato oggi con Gianmarco, abbiamo scherzato, ècome lo sono io. Siamo allineati, non c’è“. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovannia margine di un evento al Foro Italico in memoria di Nelson Mandela. In vista di“c’è molto entusiasmo e non mi spaventa – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Sento grande energia positiva, ci si carica l’uno con l’altro, i dirigenti con i tecnici, i tecnici con gli atleti e così via. Ho visto molta complicità sotto la bandiera italiana“.: “” SportFace.