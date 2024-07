Noos L’avventura della conoscenza di Alberto Angela | temi ospiti ed anticipazioni della puntata di giovedì 18 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di giovedì 18 luglio 2024)torna con una nuovadi ““, la serie scientifica di Rai Cultura dedicata alla divulgazione scientifica e ai diversi campiin onda in prima serata Rai1. Ecco i, glie leprimadi stasera,18di stasera1818dalle ore 21.25 torna l’appuntamento con ““, il programma di divulgazione scientifica presentato datrasmesso in prima serata su Rai1. La quarta serata prende il via dai territori dell’antica Liternum, città legata a uno dei personaggi più famosistoria romana: Publio Cornelio Scipione, conosciuto come Scipione l’Africano, e che oggi si trova nel comune di Giugliano, in provincia di Napoli.