Nations League il sindaco di Pordenone offre patrocinio per Italia-Israele | il motivo

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ildi, Alberto Parigi, ha annunciato che il Comune offrirà alla FIGC ilper la gara, in programma il 14 ottobre e valida per la quarta giornata del Gruppo B di. Questa decisione è stata presa in seguito al rifiuto del Comune di Udine di concedere ilper la stessa partita, che ha scatenato durissime reazioni. Le parole deldi“Lo sport, l’arte e la cultura devono restare fuori dalle questioni politiche – ha dichiarato ildi– Si tratta di ambiti che devono essere preservati da questo tipo di polemiche e di argomenti. Per questa ragione, il Comune dialla Figc ilalla gara della nazionalena di calcio controdel prossimo 14 ottobre“. L'articolo, ildiper: ilCalcioWeb.