Massa Marittima | operaio muore precipitando all’interno di un cantiere

(Di giovedì 18 luglio 2024) Non si arresta la strage di lavoratori. Un altro incidente mortale si è verificato mentre unera impegnato a svolgere le sue mansioni. Questa volta a perdere la vita è stato un 54enne. Secondo quel che si è appreso, l’è precipitato da un’altezza di una decina di metridi unedile di, in provincia di Grosseto. I colleghi sono giunti subito in soccorso, mentre nel frattempo sopraggiungevano gli operatori del 118. Oltre al personale di due ambulanze, era stato inviato anche l’elisoccorso per un eventuale trasferimento in ospedale. Purtroppo, però, nulla è stato possibile per salvarlo: l’è deceduto dopo alcuni vani tentativi di rianimarlo. Già avviato un sopralluogo del personale del Dipartimento di prevenzione sul lavoro della Asl Toscana Sud Est.